Kırşehir'de "Ayın Ahisi"ne ödüllendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de mayısta "Ayın Ahisi" seçilen esnafın ödüllendirildiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nin (KESOB) ortaklaşa yürüttüğü uygulama kapsamında, "Ayın Ahisi" ödülü kahvehaneci Mustafa Dağıstan'a verildi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, her ay çeşitli meslek grubundan esnafın ödüllendirildiğini belirtti.

Ekicioğlu, "Bilindiği üzere Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile ortaklaşa seçilen esnafımıza 'Ayın Ahisi' ödülünü veriyoruz. Bu ay da pandemi süreci içerisinde kapalı olmasına rağmen vergi ve prim borçlarını düzenli bir şekilde zamanında ödeyen kahvehane işletmecisi Mustafa Dağıstan'a Ayın Ahisi ödülünü takdim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Oda başkanlarının, vatan ve milletine bağlı, Ahilik değerlerine sahip çıkan ve müşterilerine güler yüzle davranan esnaf arasından belirleyerek sunduğu 3 adaydan biri, KESOB ve Kırşehir Belediyesince oluşturulan komisyon tarafından seçilerek ödüllendiriliyor. Ayın Ahisi seçilen esnaf, belge ve şilt ile ödüllendiriliyor.