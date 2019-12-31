Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi

6 saat önce

Kırşehir'de, bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi, System.String[]

Kırşehir'de, bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kuşdilli, Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde 7 bağ evine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, evlerin tuvalet ve banyolarında kaçak üretilmiş 104 litre şarap, 15 litre rakı, 11 litre viski, 6 litre votka, 45 litre etil alkol 450 mililitre anason aroması ile 65 boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda Z.T, B.A, B.G. ve T.T. gözaltına alındı.

Polislerin dün 9 adrese düzenlediği operasyonda da 58 litre sahte içki ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi

Son Dakika Haberleri
18:50 Aydın'da akrabasını öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
18:50 Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
18:46 Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Son Dakika
18:45 Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
18:45 Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]