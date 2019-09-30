Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gençlerin en büyük belası olan uyuşturucu ile ilgili mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, toplumun en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucunun geleceğin teminatı gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere bağımlılık oluşturan, gençlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü kötü alışkanlıkla kararlı ve etkin bir şekilde tüm kurumlarla topyekun mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletimizin, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile ilgili mücadelesi azim ve kararlılıkla sürmektedir. Bizler ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz. İlimizde son dönemde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirileceği bu toplantının bağımlılıkla mücadeleye katkı sunacağına inanıyorum."

Bağımlılıkla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında sunum yapılan toplantıda, alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, daire müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.