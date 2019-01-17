Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Başına Buz Parçası Düşen Kadın Yaralandı

Kırşehir'de Başına Buz Parçası Düşen Kadın Yaralandı

10 dakika önce

Kırşehir'de, çatıdaki sarkıttan düşen buz parçası başına isabet eden kadın yaralandı.

Kırşehir'de Başına Buz Parçası Düşen Kadın Yaralandı, System.String[]
Kırşehir'de, çatıdaki sarkıttan düşen buz parçası başına isabet eden kadın yaralandı.

Terme Caddesi'nde yürüyen Gül Aksoy'un (22) üzerine 5 katlı binanın çatısında oluşan sarkıttaki buz parçası düştü.

Başına isabet eden buz parçası nedeniyle yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Terme, Kırşehir, Güncel
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