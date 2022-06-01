Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı

01.06.2022 11:28
Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı

Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'ndeki bir mandıranın yakınında bulunan bataklıkta büyükbaş hayvanların olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Merkezin yönlendirmesiyle olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı.

Merdivenle bataklığa inen itfaiye erinin iple bağladığı 2 büyükbaş, çıkrık yardımıyla çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kırşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de bataklığa düşen 2 büyükbaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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