Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

31.05.2022 23:10
Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'nde besicilik yapan Aydın Karakuş, hayvanlarını otlaması için serbest bıraktı. Daha önceden mandıra atık deposu olarak kullanılan ve bataklığa dönüşen alana 2 inek düştü. Çevrede bulunanların da destekleriyle kurtarılamayan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı
Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı
Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi İncirliova'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı Bozdoğan'da zirai alanda yangın çıktı
Kaynak: İHA

Kırşehir, İtfaiye, Aydın, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Çiftçinin zeytin tarlasında su bulmak için açtığı kuyudan çıkan yanıcı maddede petrol tespit edildi
22:52 Ayı tarafından saldırıya uğrayan adamın bir anlık hamlesi hayatta kalmasını sağladı
22:37 Yol kenarındaki duvara çarparak takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:51 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
20:41 A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti
20:38 Galata Kulesi önünde bir vatandaş kendini ateşe verdi! O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 23:16:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement