Kırşehir'de bayat ekmekten yapılan ürünlerle gıda israfına dikkat çekildi - Son Dakika

Kırşehir'de, gıda israfı konusunda farkındalık oluşturmak için bayat ekmeklerden yapılan ürünler sergilendi.

Kırşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, Cacabey Meydanı'nda Dünya Gıda Günü dolayısıyla tanıtım standı açıldı.

Belediyenin katkılarıyla açılan stantta, bayat ekmekten yapılan gıda ürünleri sergilenerek gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve gıda israfı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gıda ve ekmek israfına dikkati çekmek için yapılan ürünlerden vatandaşlara ikram etti.

Dünyada özellikle gıda israfının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Ekicioğlu, " Türkiye'de günde ortalama 120 milyon ekmek üretilmekte bunun yaklaşık 12 milyonu yani yüzde 10'u israf edilmektedir. Her yıl bu israftan dolayı 1,5 milyar dolar ne yazık ki çöpe gitmekte. Dünyada bunca açlık varken böyle bir israf çok acı verici. Bütün hemşehrilerimizden en büyük isteğimiz, tüketecekleri kadar gıda ve ekmek almalarıdır." ifadelerini kullandı.