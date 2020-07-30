Kırşehir'de bayram öncesi gıda denetimleri - Son Dakika

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, kurbanlık hayvanlara ait bilgileri "Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulamasından vatandaşların öğrenebileceğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kurban etlerini, kayıtlı ve hijyen denetimleri yapılmış kasap ve şarküterilerde parçalatarak çektirmeleri, hijyenik olmayan işletmeleri tercih etmemeleri gerektiğini belirtti.

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde şarküteri ve kasapların yanı sıra, tatlı, pasta, şekerleme, fırın ve unlu mamul üretim gıda işletmelerinin denetlendiğini anımsatan Şahin, bayram boyunca nöbetçi Gıda Mühendisi ve Veteriner Hekim görevlerini icra edeceklerini de ifade etti.

Hijyen şartlarının sağlanmasının, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesinin gıda güvenirliği açısından büyük önem arz ettiğini de vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın mobil uygulaması TÜRKVET üzerinden hayvan kulak küpesini yazarak kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi yapılabilmektedir. Kurbanlık hayvanlara ait bilgileri, sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususları 'Hayvan Sağlığı ve Refahı' mobil uygulamasından vatandaşlarımız öğrenebileceklerdir. Gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzluk karşısında Alo 174 gıda hattını kullanmaları durumunda her türlü ihbar ve şikayet titizlikle değerlendirilecektir."