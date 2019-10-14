Kırşehir'de bazı köylerdeki su sorunu

Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Mucur ilçesine bağlı bazı köylerdeki su sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur'un Karakuyu, Rışvan, Yörücek, Kızılağıl ve Devepınarı köylerini kapsayan yetersiz içme suyu probleminin çözüldüğünü belirtti.

İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki sondaj işleminin ardından yaklaşık 3,5 kilometrelik terfi hat çalışması yaptığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mucur ilçemize bağlı Karakuyu, Rışvan, Yörücek, Kızılağıl ve Devepınarı köylerinin içme suyu problemini yoğun gayretlerimizle giderdik. 700'e yakın nüfusun yaşadığı bu 5 köyümüzün içme suyu sıkıntısının tamamen çözülmesi bizim için son derece önemliydi. Yaptığımız yeni trafo tesisiyle saniyede 9 litre su pompalanmış oluyor. Trafonun da etkisiyle bölgede bulunan köylerimizin yetersiz içme suyu sorunu kalıcı olarak çözülmüş oldu. Ekiplerimiz çok çalıştı, ciddi emek harcadılar hepsine teşekkür ederiz. Köylerimizin yeni içme suyunun hayırlı olmasını diliyoruz."