Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı - Son Dakika

Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

16.03.2021 10:27
Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sabah saatleri ile yağış etkili olmaya başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sabah saatleri ile yağış etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle de sokaklar boş kaldı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, hızlı adımlarla kapalı alanlara otobüs duraklarına koşarken bazı vatandaşlar da yağmurun keyfini yürüyerek çıkardı. Öte yandan Kırşehir Valiliği meteorolojik değişimlere karşı uyarıda bulundu. Valilikten yapılan uyarıda yağışla birlikte rüzgarın yer yer 60-80 kilometre hıza ulaşılabileceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına beklentisi var. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı
Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı
Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski eşini öldüren kişinin üzerinden mektup çıktı: Onu başkasıyla düşünemiyorum Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Esnaf için gelir vergisi muafiyeti kalıcı hale getiriliyor Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi         
11:37
Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı Wolverhampton maçının adamı seçilen Ozan Kabak, performansıyla büyük övgüler aldı         
11:16
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
11:13
Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak Bakanlık'tan yeni yönetmelik taslağı: Kamu bankalarına 500 gram altın yatırmayan kuyumculuk yapamayacak         
11:07
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti Fenerbahçe'de Erol Bulut gidiyor Joachim Löw geliyor! İlk görüşme gerçekleşti         
09:47
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek         
08:27
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da kanlı pazar: 59 protestocu hayatını kaybetti         
08:06
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 11:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de beklenen yağış başladı, valilik fırtınaya karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei