Kırşehir'de belediye işçileri kazı yaparken mağara buldu - Son Dakika

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde belediye işçileri, su arızasını onarmak için kazı yaparken 2 girişli mağarayla karşılaştı. Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, "Bunu turizme kazandırabilmek için Kültür Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Mucur Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Karşıyaka Mahallesi'nde su arızasını onarmak için kazı çalışması yaptı. İşçiler, kazı çalışması sırasında mağara ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı sonrası Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, beraberindeki ekipler ile bölgeye gitti. Yapılan incelemede mağaranın 2 girişli olduğu ve girişlerin toprak yığını ile kapandığı tespit edildi. Başkan Yılmaz, ekiplerin su kaçağını onarmak için kazı çalışması yaptığı sırada mağara bulduklarını söyleyerek, "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerimiz su arıza çalışmaları yaparken karşılarına mağara çıktı. İl Kültür Müdürlüğümüze bu durumu bildirdik. Bu mağaranın kaç yılına ait olduğunu İl Kültür Müdürlüğü yetkileri araştırma yapacaklar. Bizim belli bölgelerimizde yer altı çeşitlerimiz çok fazla. Özellikle Mucur yer altı şehri çok önemlidir. İnşallah bunu turizme kazandırabilmek için Kültür Müdürlüğümüz ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Başkan Yılmaz, mağarada şu ana kadar herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanmadığını belirtti. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gelecek günlerde daha detaylı bir çalışma yapacakları öğrenildi.