Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Kırşehir'de belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) belediye personeline afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde belediye personeline yönelik 3 aşamalı eğitim düzenlendiği belirtildi. 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, belediye personeline yönelik planlanan afet farkındalık eğitiminin ikinci aşamasının gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, deprem sırasında ve ilk 6 saatte yapılacak faaliyetlerle ilgili kamu spotunun izlenmesiyle başlanan eğitimde bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, tehdit ve tehlikeler, afet çantası, gönüllülük, afet sonrası doğru davranışlarla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

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