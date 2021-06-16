Kırşehir'de berber ve kuaförlere mobil ekip tarafından Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kuaför ve berberlere Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) binasında ilk doz aşıları yapıldı.

KESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Berberler ve Kuaförler Odasının girişimiyle düzenlenen organizasyonda sağlık ekipleri KESOB binasına gelerek esnafa aşı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafı aşı olmaları, randevularına zamanında gitmeleri konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Gidilmeyen her randevu çöpe atılan bir aşı demektir. Bu da devletimize, milletimize zarar demektir. Bu konuda esnaf kardeşlerimizden duyarlılık bekliyoruz. Bugün 90 kişinin müracaatını aldık ancak 42 kişi gelip aşısını oldu. Müracaatlar sonucunda verilen randevu gününde aşı olunmalı, ihmal edilmemeli. Bu beladan kurtulmak, devletimizin, ülkemizin kalkınması için aşılama çok önemli. Esnafımızı aşı olmaya davet ediyorum."