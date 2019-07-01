Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de beyzbol hakem kursu
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Kırşehir'de beyzbol hakem kursu

1 saat önce

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Kırşehir'de beyzbol hakem kursu açıldı.

Kırşehir'de beyzbol hakem kursu, System.String[]
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Kırşehir'de beyzbol hakem kursu açıldı.
Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun konferans salonundaki toplantıda, beyzbol hakkında 2 gün süren teknik ve görsel eğitim verildi.
Hakem adaylarına beyzbol müsabaka kuralları hakkında sunum yapıldı. Hakem adaylarının atış yaparak fiziki öğrenim de sağladıkları eğitimde, maçlardan görüntü izletildi. 12 hakem adayının katıldığı kurs sonunda yazılı sınav yapıldı.
Başarılı olan hakem adaylarının yeterlilik belgesi alacakları, beyzbol hakemi olarak bölgede yapılacak maçlarda görev alacakları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:59 Kaynak: AA
Kırşehir, Türkiye, Spor
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