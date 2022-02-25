Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

25.02.2022 13:38
Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Ankara Caddesi'nde iş arkadaşları M.Y. ve H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, bıçakla M.Y'yi kasığından yaraladı.

Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan H.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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