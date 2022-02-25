Kırşehir'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kırşehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Ankara Caddesi'nde iş arkadaşları M.Y. ve H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, bıçakla M.Y'yi kasığından yaraladı.
Ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından kaçan H.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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