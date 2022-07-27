Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika
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Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı

27.07.2022 20:08
Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı

Kırşehir'de, binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Kırşehir'de, binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi'ndeki binanın temel inşaatında işçilerin çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük oluştu.

Çalışma yapan iki işçiden biri, toprak yığınında sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, sıkışan Afganistan uyruklu Suphi Rabbani'yi (25) bulunduğu yerden çıkardı.

İşçi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika
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