Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü

02.08.2022 18:59
Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü

KIRŞEHİR'de bir çiftlikte çalışan Emre Bahri Orman (35), mandıra yapıldığı sırada üzerine devrilen vinçin altında kalarak hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de bir çiftlikte çalışan Emre Bahri Orman (35), mandıra yapıldığı sırada üzerine devrilen vinçin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Tepesidelik köyündeki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte mandıra yapıldığı sırada çalışma yapan vinç, ismi henüz öğrenilemeyen operatörün kontrolü kaybetmesi sonucu Emre Bahri Orman'ın üzerine devrildi. Çiftlik çalışanlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vincin altında kalan Orman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Orman'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vinç operatörü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Kırşehir'de üzerine vinç devrilen işçi öldü Kırşehir'de üzerine vinç devrilen işçi öldü Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:30 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor
17:56 ABD heyetinin Tayvan'a gelmesinden sonra Çin karşı hamlede bulundu: Savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 19:00:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çalıştığı çiftlikte devrilen vincin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement