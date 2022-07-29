Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, buradaki ilk müdahalenin ardından Fatma B'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de iş yerinin önündeki boşluğa düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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