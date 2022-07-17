Öte yandan G.Ö'nün olayın yaşandığı anne ve babasının evinden çıkması ve polise teslim olması bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Psikolojik sorunları vardı! Askerden izne gelip babasını öldüren, anne ve kız kardeşini ise bıçaklayan katil hakkında karar verildi

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir kişi kız kardeşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

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