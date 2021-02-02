Kırşehir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu - Son Dakika

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlemek için bindiği otomobilinde ölü bulundu.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan çiftçi Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek evinin yakınındaki otomobiline bindi.
Bir süre sonra silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, çenesine kurşun isabet eden Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekibi, araçta tabanca temizleme malzemeleri buldu.
Ünal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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