Kırşehir'de düğünde silahla yaralanma olayıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Mucur ilçesi Avcı köyünde D.D'nin, düğünde silahla sırtından vurularak yaralanmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada şüphelinin A.İ.A. olduğu belirlendi.

Kırşehir 'de bir kişinin düğünde sırtından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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