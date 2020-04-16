Kırşehir'de bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Kırşehir'de bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çiçekdağı ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayanların bazılarının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çiçekdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, köyde testi pozitif olanlarla temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Kabaklı köyünde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Karantina kararının ardından 60 haneli köye giriş çıkışlar yasaklandı, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede tedbir aldı.