Kırşehir'de bir köyde karantina sona erdi - Son Dakika

Karantina sürecinde sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması tamamlandı.

İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi.

Kırşehir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Mucur ilçesine bağlı Asmakaradam köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

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