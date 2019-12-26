Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2 - Son Dakika

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Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2
6 saat önce
Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:26 Kaynak: DHA
Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası-2
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