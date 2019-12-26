Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2) - Son Dakika

Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2)

6 saat önce

HAYVAN PAZARI KAPATILDIKırşehir Ticaret Borsası, Mucur ilçesinde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı.

Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası (2), System.String[]

HAYVAN PAZARI KAPATILDI

Kırşehir Ticaret Borsası, Mucur ilçesinde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarının kapatıldığını açıkladı. Borsadan yapılan açıklamada, "Kırşehir merkezde çıkan şarbon hastalığı nedeniyle ilimiz merkez ve köylerinde uygulanacak karantina tedbirleri doğrultusunda Kırşehir Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan pazarı 26 Aralık 2019 tarih ve 2019/17 numaralı Kırşehir İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararınca bu tarihten itibaren idari ve fenni tedbirler kaldırılana kadar kapalı tutulacaktır. İlimiz merkezde şarbon hastalığı çıkmış olup, hastalığın yayılmasını engellemek için Ticaret Borsası'na ait olan canlı hayvan pazarı kapalı tutulacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılacak ilaçlamalar ve alınacak önlemler sonucunda canlı hayvan pazarı yeniden açılacaktır" denildi.


Kırşehir, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:12 Kaynak: DHA
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