Kırşehir'de, bir yılda 112, 306 bin 962 çağrı cevapladı - Son Dakika

Kırşehir'de, bir yılda 112, 306 bin 962 çağrı cevapladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 112 birimleri 2020 yılında 306 bin 962 çağrıya cevap verdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, birden fazla acil çağrı numarasının 112 altında toplanması sonrası 112 acil çağrı çalışmalarının İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl, 306 bin 962 çağrı alan 112, aylık ortalama 25 bin 580 çağrıya cevap veriyor.

7/24 esası ile çalışmalarını yürüten 112 görevlilerinin yanında çağrı merkezinde İl Afat Müdürlüğü, Acil Durum Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü görevlileri de yönlendirici hizmet sunuyor.

Kırşehir genelinde acil çağrılar için duyarlı davranıldığını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz, gereksiz çağrılardan da kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında; "Günlük ortalama 840 çağrı alıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden tüm çağrılar ve çağrı yönlendirme işlemleri kayıt altına alınmakta. Asılsız ihbarlarda bulunarak hatları meşgul edenler hakkında ise kabahatler kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanmakta" dedi.