Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bir Yılda Bin 24 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Kırşehir'de Bir Yılda Bin 24 Çiftin Nikahı Kıyıldı

1 saat önce

Kırşehir'de geçen yıl bin 24 çift nikahını kıydırarak dünya evine girdi.

Kırşehir'de Bir Yılda Bin 24 Çiftin Nikahı Kıyıldı, System.String[]
Kırşehir'de geçen yıl bin 24 çift nikahını kıydırarak dünya evine girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında 120 yabancı uyruklu olmak üzere bin 24 çift dünya evine girmek için Kırşehir Belediyesi Nikah Memurluğuna müracaat etti.

Başvuran çiftlerin nikahı Kent Park içinde bulunan Aile Yaşam Merkezi Nikah Salonunda kıyıldı. Geçen yıl dünya evine giren bin 24 çift içinde 14'ü sevgililer günü ve 08.08.2018'de nikah akdi yaptı.

Kırşehir'de, en fazla nikah nisan ve eylül aylarında kıyıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, nikah kıydıran bin 24 çifte sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarına devam etmeleri temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:52 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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