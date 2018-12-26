Kırşehir'de Bir Yolcu Otobüsünün Devrilmesi Sonucu Ölen ve Yaralananlar Olduğu Bildirildi.
1 saat önce
Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Kırşehir
'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:43 Kaynak: AA
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı