Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

08.05.2021 15:31
Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde köylülerin bitkin ve hasta halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde köylülerin bitkin ve hasta halde bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

Akpınar ilçesine bağlı Hanyeri Sarıkaya köyü kırsalında hasta ve bitkin halde kızıl şahin bulan vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Köye giden jandarma ve Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl şahini alarak Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan ve tedavi süreci başlatılan kızıl şahin, daha sonra doğaya salınacak.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de bitkin ve hasta bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika


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