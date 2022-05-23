Kırşehir'de biyolojik çeşitlilik ve tahnit hayvanlar sergisi düzenlendi

Kırşehir'de gerçekleştirilen 12. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi'nde biyolojik çeşitlilik fotoğrafları ve tahnit hayvanların yer aldığı sergi açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kongre ve Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla Kırşehir Tabiat Parkı içindeki Tabiat Müzesi'nde bulunan fotoğraf ve tahnitlerden bir kısmının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendiği belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinden kongreye gelen akademisyen ve ziraat fakültesi öğrencilerinin sergiye ilgi gösterdiği bildirilen açıklamada, fotoğraf ve tahnit sergisinin 20-22 Mayıs arasında ziyaret edildiği ifade edildi.

Açıklamada, sergide Kırşehir ve yöresine ait bitki çeşitleri ve kuş türlerine ait fotoğraflarla farklı hayvan tahnitlerinin yer aldığı kaydedildi.