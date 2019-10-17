Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi

Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi

8 dakika önce

KIRŞEHİR'de polisin durdurduğu otomobilde Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Kırşehir'de Bizans dönemine ait küp ve tabak ele geçirildi, System.String[]

KIRŞEHİR'de polisin durdurduğu otomobilde Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda yaptığı yol kontrolünde S.B. yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 1 adet küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu. Van'dan İstanbul'a tarihi eserleri götürdüğü belirlenen otomobilin sürücüsü S.B. gözaltına alındı.


Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:02 Kaynak: DHA
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