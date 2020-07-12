Kırşehir'de bocce müsabakası yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında başlayan normalleşme süreci kapsamında bocce müsabakası yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni normalleşme süreciyle antrenörler eşlinde sosyal mesafe kuralları kapsamında farklı spor dallarında antrenmanlar başladı.

Boztepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçede yaşayanlara yönelik büyük ve genç bayanlar bocce müsabakası düzenlendi.

Boztepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çim sahası, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Dereceye girenlere madalya ve hediyelerini Boztepe Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.