Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi

KIRŞEHİR'de besici Hamdi Aydoğan'ı (30) öldüren Bayram Erdoğdu (31), mahkemedeki savunmasında, "Borcum olan Hamdi'nin kafasına baltayla vurdum. Amacım öldürmek değildi. Fakat köpeğim, "Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' dediği için eşeğimin ipiyle boğarak öldürdüm" dedi. Duruşma, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istendiğinden, eksik evrakın giderilmesi için ertelendi.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta, Boztepe ilçesinde meydana geldi. Uzunpınar köyünde oturan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu.