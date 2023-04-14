Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi

14.04.2023 13:46
Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi

Kırşehir'de besici Hamdi Aydoğan'ı öldüren Bayram Erdoğdu, mahkemedeki savunmasında borç tartışması sonrası kafasına baltayla vurduğunu ve öldürmek istemediğini ancak köpeğinin kendisine 'öldürmelisin' dediğini söyleyerek eşeğin ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

KIRŞEHİR'de besici Hamdi Aydoğan'ı (30) öldüren Bayram Erdoğdu (31), mahkemedeki savunmasında, "Borcum olan Hamdi'nin kafasına baltayla vurdum. Amacım öldürmek değildi. Fakat köpeğim, "Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' dediği için eşeğimin ipiyle boğarak öldürdüm" dedi. Duruşma, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor istendiğinden, eksik evrakın giderilmesi için ertelendi.

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta, Boztepe ilçesinde meydana geldi. Uzunpınar köyünde oturan besici Hamdi Aydoğan, 31 Temmuz'da ayrıldığı evine dönmedi. Ailenin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler, Aydoğan'ın bulunması için çalışma başlattı. Dron destekli aramalarda Aydoğan, Çevirme köyü yakınlarında boş arazide ölü bulundu.

İPLE BOĞULMUŞBoğazında ip izine rastlanan Aydoğan'ın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İlk otopsi raporunda Aydoğan'ın iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Aydoğan'ın en son, besici Bayram Erdoğdu ile görüştüğü belirlendi. Şüpheli Erdoğdu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Aydoğan'ı öldürdüğü belirlenen Bayram Erdoğdu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.AVUKATI RAPOR İSTEDİBayram Erdoğdu'nun yargılanmasına, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanık Erdoğdu ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede Hamdi Aydoğan'ı öldürdüğünü itiraf eden Bayram Erdoğdu, "Hamdi ile aramızda 4 büyükbaş hayvan için alacak verecek meselesi vardı. Kendisinden 4 büyükbaş hayvan aldım ve boş senede imza attım. Atarken de sözlü olarak 40 bin TL olarak fiyatı belirledik. Fakat günler sonra Hamdi borcunu tahsil etmesi gerektiğini, ona olan borcumun 300 bin TL olduğunu söyledi. Kendisine güvendiğim için boş senede de imza atmıştım. Borcumun bu kadar olmadığını söyledim ve tartışmaya başladık. Amacım öldürmek değildi. O anlık öfkeyle, yerde bulunan baltayla önce kafasına vurdum, bayıldı. Sonra köpeğimin bana, 'Bence öldürmelisin, yoksa o seni öldürecek' demesi üzerine eşeğimin boğazındaki iple boğarak öldürdüm" diye konuştu.Mahkeme heyeti, Bayram Erdoğdu'nun avukatının talebi üzerine, akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi AK Parti Kırşehir milletvekili adayları teşkilatla buluştu AK Parti Kırşehir milletvekili adayları teşkilatla buluştu

Hamdi Aydoğan, Kırşehir, Aydoğan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Sivasspor'dan Aykut Kocaman bombası! Teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı
14:41 Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
14:36 Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak
14:30 Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek
14:19 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı
14:10 Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek
14:03 Asgari ücret zammı öne alınabilir
13:44 Son dakika! FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:44 FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:43 Asgari ücrete yapılacak ara zam öne alınabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 15:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Borç Tartışması Cinayeti: Köpeğim Öldürmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement