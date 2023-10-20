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Kötü koku ihbarına giden ekipler, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu - Son Dakika

Kötü koku ihbarına giden ekipler, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Son Güncelleme: 20.10.2023 10:08

Kırşehir'de boş arazide yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri, bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Güvenli kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

BOŞ ARAZİDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Kayabaşı Mahallesi'nde 13 Ekim'de boş arazide kötü kokuyla karşılaşanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde bebek cesedinin üzerinde köpek diş izleri olduğu tespit edildi.

Kötü koku ihbarına giden ekipler boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki güvenlik kameralarından yaklaşık 120 saatlik kayıt izleyen polis ekipleri, bebeğin biyolojik anne ve babası olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağbaşı Mahallesi'ndeki kimsesizler mezarlığında toprağa verilirken, 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kötü koku ihbarına giden ekipler boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Otopsi, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kötü koku ihbarına giden ekipler, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kötü koku ihbarına giden ekipler, boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi buldu - Son Dakika
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