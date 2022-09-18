Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti

18.09.2022 21:38

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca bir akaryakıt istasyonunda başına ateş ederek intihar etti.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş ederek evden ayrıldı.

KURŞUNLAR GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

AYNI TABANCAYLA KENDİSİNİ VURDU

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, yakalanacağını anlayınca Ankara- Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa T, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti - Son Dakika
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