Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren kişi, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi'nde bulunan evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabanca ile eşine ateş ederek evden ayrıldı.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, Ankara- Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.