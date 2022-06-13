Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

13.06.2022 11:03
Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde köy okulunda öğrencilere ve çiftçilere, nesli tehlike altında olan bozkır kartalı ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde köy okulunda öğrencilere ve çiftçilere, nesli tehlike altında olan bozkır kartalı ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim programı Mucur'a bağlı Kızıldağyeniyapan köy okulunda gerçekleştirildi.

Nesli tehlike altındaki bozkır kartalının yaşam alanında bulunan yerleşim yerlerinde farkındalık oluşturulması amaçlanan eğitimde bilgi veren biyolog Cansu Özcan, bozkır kartalının özellikleri, bulundukları alanlardaki biyoçeşitlilik, korunması ve bu kuşlara yönelik tehditleri anlattı.

Bozkır kartalının dünyadaki sayısının azaldığını vurgulayan Özcan, "Bu kuşlar genelde çöl, yarı çöl ve bozkır alanlarda yaşıyor. Biz bunları araştırıp bularak bulundukları yerlerde koruma altına alıyoruz. Teleskopla üremelerini ve büyümelerini takip ediyoruz. Yaşadıkları bölgelerdeki köylerde bu kuşa zarar verilmemesi için farkındalık oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından bozkır kartalı simgeli magnet, kalemlik, bez çanta ve tanıtım kitabı dağıtıldı.

Özcan, daha sonra öğrencilere alanda teleskopla bozkır kartalı gözlemi yaptırdı.

Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi
Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi

YORUMLAR
500
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kaeü Mezuniyet Törenine Katıldı Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kaeü Mezuniyet Törenine Katıldı AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi AK Partili Ünsal, afetten zarar gören Mucur ilçesinin köylerini inceledi
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de bozkır kartalının yaşam alanında farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement