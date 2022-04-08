Kırşehir'de bu yıl 600 bin fidan toprakla buluşturulacak - Son Dakika

Orman varlığı en düşük illerden birisi olan Kırşehir'de, havaların ısınmasıyla ilkbahar dönemi fidan dikimine başlandı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl yaklaşık 600 bin fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, kentin farklı bölgelerindeki arazilerde düzenleme yapıldığını ifade etti.

Hazırladıkları 2022 Yılı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Programı kapsamında Kındam sahası ile Kaman ilçesi Meşeköy sahasında mavi selvi, karaçam, sedir türlerinin dikimine başladıklarını vurgulayan Çimen, ilkbahar döneminde ilk etapta 60 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çimen, Orman Haftası'ndan itibaren yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini aktararak, kurdukları stantlarda vatandaşlara yaklaşık 15 bin fidan dağıttıklarını, okullarda öğrencilerin de katılımıyla 3 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiği kaydetti.

Kırşehir'in 44 bin hektar ormanlık alana sahip olduğunu, bunun 26 bin hektarının ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları kapsamında oluşturulduğunu anlatan Çimen, yaz döneminde bu bölgelerin yangınlardan korunması için de yangın emniyet yollarının bakımlarını yaptıklarını belirtti.

Çimen, "Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir İl Özel İdaresinden temin edilen iş makineleri ile 2022 yılı yangın sezonu başlamadan biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı olduğundan bu konuda vatandaşlarımızın orman yangınları konusunda daha hassas ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.