Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Bu Yıl Suya Zam Yapılmayacak

Kırşehir'de Bu Yıl Suya Zam Yapılmayacak

49 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu yıl su fiyatlarına artış yapılmayacağını belirtti.

Kırşehir'de Bu Yıl Suya Zam Yapılmayacak, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu yıl su fiyatlarına artış yapılmayacağını belirtti.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, geçen sene vatandaşların bütçesine katkı sağlamak için suya zam yapmadıklarını, aynı anlayışı bu yıl da sürdüreceklerini ifade etti.

Bu yıl, geçen seneki su tarifesinin uygulanacağını vurgulayan Bahçeci, meskende atık su, evsel katı atık bedeli ve KDV hariç 2 lira olan su fiyatını uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Bahçeci, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretlerinde artış yapmadık. 2019 yılında da aynı şekilde vatandaşların bütçelerine katkıda bulunmak ve enflasyonla mücadele kapsamında su ücretlerinde değişikliğe gidilmeyecek. Su ücretlerinin yanı sıra tüm ücret tarifelerinde de artışa gidilmeyecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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