Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi - Son Dakika
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Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi

13.03.2022 17:21
Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi

Kayseri'den Adapazarı'na giden buğday yüklü tır Kırşehir'de devrildi.

Kayseri'den Adapazarı'na giden buğday yüklü tır Kırşehir'de devrildi.

Edinilen bilgiye göre A.G'nin kullandığı 38 AAD 214 plakalı tır, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle Mucur ilçesi Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi

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Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kırşehir'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği'nden emniyet teşkilatına teşekkür

Kırşehir, Kayseri, Buğday, Susuz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi - Son Dakika
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