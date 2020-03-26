Kırşehir'de cadde ve sokaklar koronavirüse karşı köpükle yıkandı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında ana cadde ve sokakları köpüklü su ve solüsyonla dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle yapılan çalışmada, temizlik aracına konulan dezenfekte solüsyonu ve yüzey temizleyicisi, Atatürk, Terme caddeleri, bağlı sokaklar ve Cacabey Meydanı'na köpük olarak sıkıldı. Temizlik ekipleri de fırça ile köpüklü temizlik yaptı.

Temizlik işleri sorumlusu Zafer Satılmış, gazetecilere, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanların temizliği için çalışma yaptıklarını söyledi.

Merkezden başlanan cadde ve sokakların yıkanmasının çevre mahallelerde de uygulanacağını vurgulayan Satılmış, şöyle konuştu:

"Cadde, sokak ve meydanlarda yıkama işlemine başladık. Ekiplerimiz dezenfekte ve ilaçlama işlemleri yapıyor, ardından da bölgeyi temizleyerek, köpükle yıkıyor. Hem koronavirüse karşı temizlik seviyesini artırıyoruz, koruyucu önlem sağlıyoruz hem de kentimiz temiz görünüme kavuşuyor, hijyeni sağlanıyor. Kullandığımız dezenfekte ve köpük sayesinde mikropları arındırıyoruz. Koronavirüs ve benzeri hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor, yayılmasını da durdurmaya gayret ediyoruz."