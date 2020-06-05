Kırşehir'de, Çağırkan Müzesi ve kütüphaneler hizmete açıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, Çağırkan Müzesi ve kütüphaneler hizmete açıldı
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında kapatılan kütüphaneler ve müzeler normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında kapatılan kütüphaneler ve müzeler normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı.
Salgın ile mücadele kapsamında 75 gündür hizmet veremeyen müze ve kütüphanelerde normalleşme takviminin başlamasıyla birlikte Kırşehir'de, müze ve kütüphaneler kapılarını yeniden halka açtı. Pandemi süresi boyunca tedbir amaçlı kapatılma kararı alınan Kırşehir genelindeki Kütüphaneler, Çağırkan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür evi 1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren 'Normalleşme Takvimi' ile beraber tekrar açıldı. Hizmete tekrar açılan Çağırkan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Kütüphaneleri ziyaret eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır; "Bakanlığımıza bağlı olan birimler hizmete açılmıştır. Uygulanması ve uyulması gereken kurallarımız var. Hijyen kurallarına uyulacak. Kesinlikle de sosyal mesafeye uyulacak. Kütüphanemizdeki salonlarda yüzde yirmi beş kapasite ile hizmet vermeye başladık. Kütüphanelerimiz hafta arası 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek" dedi.
Kütüphanelerde ise ödünç kitap verme ve iade işlemleri de görevlendirilen personeller aracılığı ile yapılacak. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:37 Kaynak: İHA
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