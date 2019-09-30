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Kırşehir'de çalıp Adana'da sattılar

1 saat önce

Kırşehir'de 1,3 ton bakır kablo çaldıkları iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir'de çalıp Adana'da sattılar, System.String[]

Kırşehir'de 1,3 ton bakır kablo çaldıkları iddiasıyla Ankara'da gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı kurum ve inşaatlardan bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, 2 pikap ve minibüsle 1 ton 300 kilogram bakır kablo çalan 10 kişinin kimliklerini belirledi.

Zanlıların çaldıkları kabloları tali yollardan gittikleri Adana'da satarak araçlarına sahte plaka taktıktan sonra Ankara'ya geçtiklerini tespit etti.

Kırşehir ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kızılcahamam ilçesi yakınlarında yakalanan şüpheliler kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, S.G ve D.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Ankara, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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