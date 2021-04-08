Kırşehir'de cami cemaati Polis Haftası'nı pastayla kutladı - Son Dakika

Kırşehir'de bir camide görev yapan din görevlisi ve cemaati, Polis Haftası dolayısıyla polis ekibiyle pasta kesti.

Selgah Camii müezzini Raif Cintaş ve mahalle sakinleri, Polis Haftası kapsamında polislere sürpriz hazırladı.

Cintaş ve beraberindekiler, Ahi Polis Merkezini arayarak, polislerin camiye gelmelerini istedi.

Cami avlusuna gelen polis ekipleri, cemaat ve vatandaşların alkışları ile karşılandı.

Polis Haftası kutlanarak, ekipteki görevliler ile birlikte pasta kesildi.

"Gençliğe Değer Projesi" kapsamında etkinliğin düzenlendiğini belirten müezzin Raif Cintaş, polislere teşekkür ederek başarı diledi.

Cintaş, emniyet güçlerinin canlarını siper ederek her olaya mücadele ettiklerini, halkın huzur ve güvenliğini sağladıkları için onlara minnettar olduklarını söyledi.