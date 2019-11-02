Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de cami şadırvanının muslukları çalındı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de cami şadırvanının muslukları çalındı

Kırşehir'de cami şadırvanının muslukları çalındı

6 saat önce

Kırşehir'de bir caminin musluklarını çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Kırşehir'de cami şadırvanının muslukları çalındı, System.String[]

Kırşehir'de bir caminin musluklarını çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Kent merkezinde Lise Caddesindeki Karlıoğlu Cami imamı Ahmet Yılmaz, şadırvanın kapılarının kırık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde şadırvandaki 18 musluğun sökülerek çalındığını tespit eden Yılmaz, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, cami şadırvanına girdiklerini belirledikleri A.K. ve M.O'yu yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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