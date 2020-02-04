Kırşehir'de camiden musluk hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kırşehir'de bir camiden musluk hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Merkez Saraycık Camisi imamı, şadırvan ve lavabolardaki muslukların 6 ay içinde 3 kez çalınması üzerine şüphelinin yakalanması için çevreye güvenlik kamerası taktırdı.

Kameraların takılmasının ardından 27 Ocak'ta muslukların yeniden çalınması üzerine görüntüleri izleyen imam, bir kişinin gece saatlerinde camideki muslukları yerinden sökerek çaldığını tespit etti.

Cami görevlisinin durumu polise bildirmesi üzerine yapılan incelemede, zanlının Y.E. olduğu belirlendi.

Ekipler şüpheliyi ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin gece saatlerinde geldiği camideki şadırvan ve lavabolardaki muslukları söktükten sonra cebine koyarak götürmesi yer alıyor.