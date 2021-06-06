Kırşehir'de camilerde afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

2021'in Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesi nedeniyle afet farkındalık eğitimlerini sürdüren İl AFAD Müdürlüğünün, farklı mahallelerdeki camilerde afetlere karşı farkındalığın anlatıldığı kaydedildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum ve kuruluşların yanı sıra camilerde namaz öncesi vatandaşlara afetler hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ( AFAD ) kent merkezindeki camilerde afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

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