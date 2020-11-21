Kırşehir'de canlı hayvan pazarı açık tutulacak - Son Dakika

Kırşehir'de canlı hayvan pazarının hafta sonları açık tutulacağı bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu için çeşitli tedbir ve uygulamalar yapıldığı anımsatıldı.

Kentteki hayvan üreticileri ve satıcıları ile alıcılarının sorun yaşamaması ve ticaretin aksatılmaması için hafta sonu hayvan pazarının açık olacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan pazarına gelecek olan ve hayvan alım satımı yapacak kişilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, hayvancılık yaptıklarına dair belge, hayvanların sağlık raporları ve bu hayvanların kendilerine ait olduklarına dair belge, işletme belgelerini yanlarında bulundurmaları mecburidir. Kolluk kuvvetlerimiz ile sıkıntı ve sorun yaşanılmaması adına bu uyarılara titizlikle uyulması gerekmektedir. Ayrıca son yayınlanan koronavirüs kısıtlama ve tedbirleri nedeni ile borsamızda bulunan kafeterya ve yemekhane kapalı olacak. Hayvan alıcı ve satıcılarının da pandemi kurallarına riayet edilmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları önemlidir."