Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
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Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü

1 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamit köyünde yaşayan Süleyman Yaman (70), ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Yaman, ağaçtan düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yaman'ın cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Yaman'ın cenazesi Bitlis'e gönderildi.

Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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