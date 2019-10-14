Kırşehir'de ceviz ağacından düşen kişi öldü
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamit köyünde yaşayan Süleyman Yaman (70), ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Yaman, ağaçtan düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Yaman'ın cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Yaman'ın cenazesi Bitlis'e gönderildi.
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