Kırşehir'de ceviz ağaçları "bordo bulamacı" ile hastalıklara karşı korunuyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'de verimli bir sezonun ardından yaprakları dökülen ağaçlara, hastalıklardan korunması için "bordo bulamacı" adı verilen ilaçlama işlemi uygulanıyor.

Zirai don ve hastalık yaşanmaması sayesinde bu yıl verimli geçen üretim sezonunda, 26 bin dekarda yaklaşık 4 bin 700 ton ürün elde edildi.

Hasadın tamamlanması ve ağaçların yapraklarını yüzde 90 dökmesiyle, üreticilerin hastalıkla mücadele çalışmaları başladı.

Başta ince kabuklu ve lezzetli ceviziyle ünlü Kaman olmak üzere Mucur ve diğer ilçelerde üreticiler, kapama ceviz bahçelerinde "bordo bulamacı" işlemi uyguluyor.

Kaman Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Arif Göçmen, AA muhabirine, ağaçlara güz ve ilkbahar döneminde olmak üzere yılda 2 kez bordo bulamacı atıldığını söyledi.

Bu uygulamayla daha çok verim elde edildiğini vurgulayan Göçmen, "Kasım sonundan itibaren ceviz ağaçlarına bakır sülfat ve sönmüş kireçten oluşan ilacın suyla karışımıyla elde edilen 'bordo bulamacı' dediğimiz karışım atılıyor. Ağaçların dalları arasında kalmış larvaların yok edilmesine katkı yapıyor. Ben kasım sonunda attım. Aralık ayı ortalarına kadar bordo bulamacı kullanılabiliyor." dedi.

Mucur ilçesinde 70 dekar kapama ceviz bahçesinde 1400 ağacı bulunan üretici Necip Dinçer de bordo bulamacının pek çok hastalıkla mücadelede kullanıldığını belirterek, "Gözeneklerde ve ağacın kabuğunda kalan bakteri ve hastalık elementlerini dezenfekte etmek için atıyoruz. Kışa girerken biraz fazla, baharda ise biraz daha dozunu düşürüp atıyoruz. Bitkilerde hastalıklara karşı siz önde gitmek zorundasınız. İnsanlarda hastalandıktan sonra ilaç verebiliyorsunuz ama bitkilerde hastalandıktan sonra verdiğiniz ilacın faydasını göremiyoruz." ifadelerini kullandı.